Пограничники показали, как возле Волчанска уничтожают врага с помощью минометов и дронов

Ситуация в Волчанске

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что бойцы подразделений Главного управления разведки смогли выбить россиян с Агрегатного завода в Волчанске. Военные уволили и зачистили все 30 зданий на территории завода.

Во время операции они взяли в плен около 20 русских солдат.

Третья штурмовая бригада провела контратаку в Харьковской области. Бойцы продвинулись почти на два квадратных километра.

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