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Пограничники показали, как возле Волчанска уничтожают врага с помощью минометов и дронов

Иллюстративное фото: возле Волчанска Пограничники ликвидировали позиции россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники продолжают наносить впечатления врагу на Волчанском направлении. В этот раз позиции россиян обнаружили благодаря разведке дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

На опубликованном видео показана работа пограничников бригады "Гарт" на Волчанском направлении. Они нанесли очередные удары по местам сосредоточения личного состава противника.

"К работе привлекались минометные расчеты и разведывательные группы БПЛА подразделения "Скорпион". Последние избивались по целям как дронами-камикадзе, так и сбросами", - подписано видео.

 

Ситуация в Волчанске

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что бойцы подразделений Главного управления разведки смогли выбить россиян с Агрегатного завода в Волчанске. Военные уволили и зачистили все 30 зданий на территории завода.

Во время операции они взяли в плен около 20 русских солдат.

Третья штурмовая бригада провела контратаку в Харьковской области. Бойцы продвинулись почти на два квадратных километра.

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Война в УкраинеВолчанскПограничники