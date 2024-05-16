Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ (відео)

Українські прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ у Харківській області, які безперервно тривають у місті та його околицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

На відео можна побачити, як бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів.