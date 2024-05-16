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Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ (відео)

Вовчанськ, Харківська область, Четвер 16 травня 2024 16:00
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Прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ (відео) Фото: прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ у Харківській області, які безперервно тривають у місті та його околицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

На відео можна побачити, як бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів.

Ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, минулого тижня російські війська розпочали наступ у Харківській області, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

Загарбникам вдалося окупувати декілька населених пунктів вздовж лінії фронту. Однак вони не полишають спроб захопити місто Вовчанськ.

Вчора у Міноборони повідомили, що російські піхотні групи зайшли до Вовчанська. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста.

Пізніше Генштаб повідомив, що українські війська частково витіснили російських окупантів з Вовчанська.

За останніми даними Генштабу, українські захисники контратакували російських окупантів у районі Вовчанська.

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