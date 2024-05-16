Пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск (видео)
Украинские пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск в Харьковской области, которые непрерывно идут в городе и его окрестностях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.
На видео можно увидеть, как бойцы ГПСУ прорываются через огонь противника на усиление к побратимам.
Ситуация в Волчанске
Напомним, на прошлой неделе российские войска начали наступление в Харьковской области, пытаясь прорвать оборону ВСУ.
Захватчикам удалось оккупировать несколько населённых пунктов вдоль линии фронта. Однако они не оставляют попыток захватить город Волчанск.
Вчера в Минобороны сообщили, что российские пехотные группы зашли в Волчанск. Оккупанты пытаются закрепиться в северной части города.
Позже Генштаб сообщил, что украинские войска частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска.
По последним данным Генштаба, украинские защитники контратаковали российских оккупантов в районе Волчанска.
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