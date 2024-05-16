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Пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск (видео)

Волчанск, Харьковская область, Четверг 16 мая 2024 16:00
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Пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск (видео) Фото: пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск в Харьковской области, которые непрерывно идут в городе и его окрестностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

На видео можно увидеть, как бойцы ГПСУ прорываются через огонь противника на усиление к побратимам.

Ситуация в Волчанске

Напомним, на прошлой неделе российские войска начали наступление в Харьковской области, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Захватчикам удалось оккупировать несколько населённых пунктов вдоль линии фронта. Однако они не оставляют попыток захватить город Волчанск.

Вчера в Минобороны сообщили, что российские пехотные группы зашли в Волчанск. Оккупанты пытаются закрепиться в северной части города.

Позже Генштаб сообщил, что украинские войска частично вытеснили российских оккупантов из Волчанска.

По последним данным Генштаба, украинские защитники контратаковали российских оккупантов в районе Волчанска.

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