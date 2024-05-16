Пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск (видео)

Украинские пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск в Харьковской области, которые непрерывно идут в городе и его окрестностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

На видео можно увидеть, как бойцы ГПСУ прорываются через огонь противника на усиление к побратимам.