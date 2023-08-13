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Прикордонники показали ексклюзивні кадри встановлення знаку на Зміїному (відео)

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Зміїний, Неділя 13 серпня 2023 13:03
Прикордонники показали ексклюзивні кадри встановлення знаку на Зміїному (відео) Фото: прикордонники та ГУР встановили новий знак на Зміїному (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники показали, як на острові Зміїний 12 серпня встановили новий прикордонний знак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Facebook.

У суботу, 12 серпня, військовослужбовці Ізмаїльського загону за підтримки бійців Головного управління розвідки Міноборони висадилися на острові Зміїний. Захисники встановили новий прикордонний знак.

Зазначається, що попередній знак знищили російські загарбники під час окупації Зміїного.

Встановлювати знак допомагав голова Державної прикордонної служби генерал-майор Сергій Дейнеко.

Фото: прикордонники та ГУР встановили новий знак на Зміїному (t.me/DPSUkr)

Коли звільнили Зміїний

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".

У символічну дату, 500 днів війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Він разом з українськими командувачами вшанував пам'ять героїв, які звільнили острів від окупантів.

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