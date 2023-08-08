UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники поблизу Авдіївки знешкодили ворожий безпілотник

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники знешкодили ворожий розвідувальний дрон у районі Авдіївки (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Антидронові розрахунки прикордонних підрозділів прикривають позиції від безпілотних літальних апаратів російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора над опорним пунктом в районі Авдіївки антидроновий розрахунок прикордонників знешкодив розвідувальний безпілотник противника.

Безпілотник знищили одним "пострілом"

Ворожі сили намагалися за допомогою дрона розвідати положення українських сил та засобів на цьому напрямку.

"Політ квадрокоптера ворога над сектором прикриття охоронці кордонів припинили "пострілом" з антидронової рушниці", - додає ДПСУ.

Оператор спеціального технічного засобу порушив канал управління БПЛА й некерований безпілотник упав в недоступну місцевість.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ почався на початку червня 2023 року. Їм, зокрема, вдалося досягти успіху на південному сході, де вони деокупували низку населених пунктів.

Водночас, частина сил перебуває в обороні, оскільки російська армія також намагається наступати та зосередила велике угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, українські військові протягом минулого тижня змогли стримати усі спроби наступу росіян і не дали їм просунутися.

Сьогодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАвдіївкаДонецька областьВійна в Україніпограничная служба