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Пограничники вблизи Авдеевки обезвредили вражеский беспилотник

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники обезвредили вражеский разведывательный дрон в районе Авдеевки (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Антидронные расчеты пограничных подразделений прикрывают позиции от беспилотных летательных аппаратов российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера над опорным пунктом в районе Авдеевки антидроновий расчет пограничников обезвредил разведывательный беспилотник противника.

Беспилотник уничтожили одним "выстрелом"

Вражеские силы пытались с помощью дрона разведать положение украинских сил и средств на этом направлении.

"Полет квадрокоптера врага над сектором прикрытия охранники границ прекратили "выстрелом" из антидронового ружья", - добавляет ГПСУ.

Оператор специального технического средства нарушил канал управления БПЛА и неуправляемый беспилотник упал в недоступную местность.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня 2023 года. Им, в частности, удалось достичь успеха на юго-востоке, где они деоккупировали ряд населенных пунктов.

В то же время, часть сил находится в обороне, поскольку российская армия также пытается наступать и сосредоточила большую группировку на Лимано-Купянском направлении.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, украинские военные на прошлой неделе смогли сдержать все попытки наступления россиян и не дали им продвинуться.

Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьВойна в Украинепограничная служба