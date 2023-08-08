Пограничники вблизи Авдеевки обезвредили вражеский беспилотник

Украинские защитники обезвредили вражеский разведывательный дрон в районе Авдеевки (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Антидронные расчеты пограничных подразделений прикрывают позиции от беспилотных летательных аппаратов российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вчера над опорным пунктом в районе Авдеевки антидроновий расчет пограничников обезвредил разведывательный беспилотник противника.
Беспилотник уничтожили одним "выстрелом"
Вражеские силы пытались с помощью дрона разведать положение украинских сил и средств на этом направлении.
"Полет квадрокоптера врага над сектором прикрытия охранники границ прекратили "выстрелом" из антидронового ружья", - добавляет ГПСУ.
Оператор специального технического средства нарушил канал управления БПЛА и неуправляемый беспилотник упал в недоступную местность.
Контрнаступление ВСУ началось в начале июня 2023 года. Им, в частности, удалось достичь успеха на юго-востоке, где они деоккупировали ряд населенных пунктов.
В то же время, часть сил находится в обороне, поскольку российская армия также пытается наступать и сосредоточила большую группировку на Лимано-Купянском направлении.
Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, украинские военные на прошлой неделе смогли сдержать все попытки наступления россиян и не дали им продвинуться.
Сегодня в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
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