Рій з трьох дронів першим почув прикордонник Музикант, який й виконав "чудову антидронову симфонію".

Фото: прикордонники на півдні приземлили рій з ворожих FPV-дронів (dpsu.gov.ua)

"З третього пострілу Музикант влучив у перший коптер, знищивши його у повітрі. Наступна частина симфонії розпочалась, без антракту, але і другий безпілотник-камікадзе був ліквідований у повітрі. А третій дрон вибухнув сам на підльоті і, на щастя, теж не встиг завдати шкоди нашим воїнам", - пише пресслужба.

Зазначається, що напередодні на цій самій ділянці Музикант також приземлив квадрокоптер, який був обладнаний навісною системою скиду ВОГ-17. Військовий влучив в лопать одного з гвинтів, після чого дрон плавно приземлився майже неушкодженим.

"Після незначного технічного обслуговування він буде працювати на боці добра", - додають прикордонники.