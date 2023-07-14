Украинские пограничники "приземлили" рой FPV-дронов на юге, которыми враг пытался атаковать их позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
Рой из трех дронов первым услышал пограничник Музыкант, который и исполнил "прекрасную антидроновую симфонию".
Фото: пограничники на юге приземлили рой из вражеских FPV-дронов (dpsu.gov.ua)
"С третьего выстрела Музыкант попал в первый коптер, уничтожив его в воздухе. Следующая часть симфонии началась, без антракта, но и второй беспилотник-камикадзе был ликвидирован в воздухе. А третий дрон взорвался сам на подлете и, к счастью, тоже не успел нанести вред нашим воинам", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что накануне на этом же участке Музыкант также приземлил квадрокоптер, оборудованный навесной системой сброса ВОГ-17. Военный попал в лопасть одного из винтов, после чего дрон плавно приземлился почти невредимым.
"После незначительного технического обслуживания он будет работать на стороне добра", - добавляют пограничники.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как ВСУ работают по противнику, который двумя штурмами пытался взять позиции Сил обороны
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