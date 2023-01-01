Прикордонники підрахували, скільки людей виїхали з України за останню добу

За даними відомства, до Польщі виїхали 13 000 осіб.

"Водночас повернулись до України за минулу добу 25 000 осіб, 23 000 з них – українці", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники підкреслили, що протягом останньої доби на українсько-польському кордоні вдвічі зменшився пасажиропотік. Також в обох напрямках не спостерігалось накопичення легкових автомобілів та автобусів.

"Сьогодні вранці на всіх пунктах пропуску відсутні черги з легкових автомобілів та автобусів в обох напрямках. Рекомендуємо враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через відключення електроенергії", - зазначили прикордонники.

Окрім цього, за останню добу прикордонниками було оформлено 17 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За останню добу незаконно перетнути кордон спробували 9 осіб. Всі вони були затримані.