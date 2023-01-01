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Прикордонники підрахували, скільки людей виїхали з України за останню добу

Фото: скільки людей виїхали з України за останню добу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Понад 22 000 осіб виїхали за межі України протягом останньої доби. Більшість з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними відомства, до Польщі виїхали 13 000 осіб.

"Водночас повернулись до України за минулу добу 25 000 осіб, 23 000 з них – українці", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники підкреслили, що протягом останньої доби на українсько-польському кордоні вдвічі зменшився пасажиропотік. Також в обох напрямках не спостерігалось накопичення легкових автомобілів та автобусів.

"Сьогодні вранці на всіх пунктах пропуску відсутні черги з легкових автомобілів та автобусів в обох напрямках. Рекомендуємо враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через відключення електроенергії", - зазначили прикордонники.

Окрім цього, за останню добу прикордонниками було оформлено 17 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За останню добу незаконно перетнути кордон спробували 9 осіб. Всі вони були затримані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що польські прикордонники запустили ще один блок енергетичного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Його довжина складає 17,6 кілометра.

Від початку воєнного стану в Україні 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули.

Раніше СБУ знешкодила чотири нові канали виїзду чоловіків за кордон. Також у листопаді Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків: що нового запровадили.

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Кордон з Україноюпограничная служба