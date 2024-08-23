Прикордонники підняли прапор України над окупованим півднем

Українські прикордонники правильно відсвяткували День Державного прапора України. Військові ДПСУ підняли стяг над окупованими територіями на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Сьогодні, у 20 річницю святкування Дня Державного прапора України, українські прикордонники здійняли прапор над тимчасово окупованими територіями на півдні України.

День Державного прапора

Нагадаємо, що сьогодні, 23 серпня, українці святкують одне з найважливіших державних свят України. У 2004 році на загальнодержавному рівні свято було встановлено указом тодішнього президента України Леоніда Кучми.

Сьогодні ж вже вдвадцяте українські громадяни святкують дане свято. У зв'язку з цим соціологи з'ясували, скільки українців пишаються державним прапором.

У День Державного прапора до українців звернувся нинішній президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і принесли руїни, будуть мати руїни у себе вдома.

Водночас варто зазначити, що Нацполіція попередила про загрозу ракетних ударів по Україні 23 та 24 серпня. З огляду на те, як Російська Федерація любить символізм та прив'язується до дат, українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.

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