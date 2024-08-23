Зеленський у День прапора: злочинці, які принесли руїни, точно матимуть їх у себе вдома

Злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і принесли руїни, будуть мати руїни у себе вдома.

Відповідну заяву глава держави зробив на урочистому заході з нагоди Дня державного прапора України.

"У наших синьо-жовтих кольорах весь досвід українського народу. Пам'ять українців та шлях України. Шлях, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей саме такими. Такими сміливими, якими люди козацького роду були і будуть завжди. Такими сильними, які надихають весь світ. Повертаючи не лише для себе, але й для людей інших народів впевненість, що у нашому світі все ж таки є місце для справедливості", - сказав президент.

Зеленський додав, що українці відвойовують для себе право на справедливість, свободу, національну гідність, безпеку та на власну державу

"... і на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни в себе вдома", - підкреслив глава держави.