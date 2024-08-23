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Зеленський у День прапора: злочинці, які принесли руїни, точно матимуть їх у себе вдома

Київ, П'ятниця 23 серпня 2024 09:55
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Зеленський у День прапора: злочинці, які принесли руїни, точно матимуть їх у себе вдома Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і принесли руїни, будуть мати руїни у себе вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Відповідну заяву глава держави зробив на урочистому заході з нагоди Дня державного прапора України.

"У наших синьо-жовтих кольорах весь досвід українського народу. Пам'ять українців та шлях України. Шлях, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей саме такими. Такими сміливими, якими люди козацького роду були і будуть завжди. Такими сильними, які надихають весь світ. Повертаючи не лише для себе, але й для людей інших народів впевненість, що у нашому світі все ж таки є місце для справедливості", - сказав президент.

Зеленський додав, що українці відвойовують для себе право на справедливість, свободу, національну гідність, безпеку та на власну державу

"... і на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни в себе вдома", - підкреслив глава держави.

День прапора України

Сьогодні, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності в Україні відзначають День державного прапора.

Верховна Рада України у 1992 році затвердила офіційний вигляд українського прапора. Проте використовувати прямокутний синьо-жовтий стяг українці почали задовго до цього. Детальніше про історію національного прапора - у нашому матеріалі.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало маловідомі факти про державний стяг - у матеріалі за посиланням.

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