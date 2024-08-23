Пограничники подняли флаг Украины над оккупированным югом

Украинские пограничники правильно отпраздновали День Государственного флага Украины. Военные ГПСУ подняли флаг над оккупированными территориями на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Сегодня, в 20-ю годовщину празднования Дня Государственного флага Украины, украинские пограничники подняли флаг над временно оккупированными территориями на юге Украины.

День Государственного флага

Напомним, что сегодня, 23 августа, украинцы празднуют один из важнейших государственных праздников Украины. В 2004 году на общегосударственном уровне праздник был установлен указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы.

Сегодня же уже в двадцатый раз украинские граждане празднуют данный праздник. В связи с этим социологи выяснили, сколько украинцев гордятся государственным флагом.

В День Государственного флага к украинцам обратился нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что преступники, пришедшие разрушить Украину и принесшие руины, будут иметь руины у себя дома.

В то же время следует отметить, что Нацполиция предупредила об угрозе ракетных ударов по Украине 23 и 24 августа. Учитывая, как Российская Федерация любит символизм и привязывается к датам, украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытиям.

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