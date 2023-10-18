Прикордонники під Лиманом взяли в полон російського командира з підрозділу "Чорна мамба"

Сили оборони України на Лиманському напрямку взяли в полон командира відділення підрозділу "Чорна мамба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що 38-річного російського військовослужбовця захопили під час штурмових дій на Лиманському напрямку.

"Окупант виявився колишнім зеком. Він розповів, що морально-психологічний стан у їхньому підрозділі низький, а мотивацією воювати на території України є виключно грошова складова та зняття раніше накладених судимостей", - йдеться у повідомленні.

Фото: Окупант (t.me/DPSUkr)

У ДПСУ додали, що це результат роботи бійців "Сталевого кордону". Окупант виявився командиром відділення підрозділу "Чорна мамба".

Полонені росіяни

Раніше у ГУР розповідали, що завдяки успішним діям ЗСУ щодня в український полон потрапляють десятки російських солдатів та офіцерів.

До того ж, після того, як російський пілот перегнав до України вертоліт Мі-8, кількість росіян, які хочуть здатися в полон, зросла на 70%.

Нещодавно Сили оборони України взяли в полон командира російського добровольчого батальйону "Алга" на Бахмутському напрямку.