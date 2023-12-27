Прикордонники під Куп'янськом атакували ворожі бліндажі за допомогою дронів (відео)
Сили оборони України на Куп'янському напрямку вдарили по ворожих бліндажах за допомогою безпілотників. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Зазначається, що це результат роботи бійців бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".
Вони за допомогою скидів із дрона вразили 2 ворожі бліндажі, радіотехнічне майно та особовий склад ворога.
Сили оборони України знищують росіян
Сили оборони України протягом доби ліквідували ще майже 800 російських окупантів, таким чином загальні втрати військ РФ в Україні від початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі сягнули близько 355 750 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 14 танків та 10 артсистем.
Також повідомлялось, що з початку 2023 року співробітники СБУ знищили більше 500 російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони.
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