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Прикордонники під Куп'янськом атакували ворожі бліндажі за допомогою дронів (відео)

Куп'янський район, Середа 27 грудня 2023 23:00
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Прикордонники під Куп'янськом атакували ворожі бліндажі за допомогою дронів (відео) Архівне фото: Прикордонники під Куп'янськом атакували ворожі бліндажі за допомогою дронів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України на Куп'янському напрямку вдарили по ворожих бліндажах за допомогою безпілотників. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що це результат роботи бійців бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".

Вони за допомогою скидів із дрона вразили 2 ворожі бліндажі, радіотехнічне майно та особовий склад ворога.

Сили оборони України знищують росіян

Сили оборони України протягом доби ліквідували ще майже 800 російських окупантів, таким чином загальні втрати військ РФ в Україні від початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі сягнули близько 355 750 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 14 танків та 10 артсистем.

Також повідомлялось, що з початку 2023 року співробітники СБУ знищили більше 500 російських танків, які обстрілювали та намагались прорвати позиції Сил оборони.

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