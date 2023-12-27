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Пограничники под Купянском атаковали вражеские блиндажи с помощью дронов (видео)

Купянский район, Среда 27 декабря 2023 23:00
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Пограничники под Купянском атаковали вражеские блиндажи с помощью дронов (видео) Архивное фото: Пограничники под Купянском атаковали вражеские блиндажи с помощью дронов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Купянском направлении ударили по вражеским блиндажам с помощью беспилотников. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что это результат работы бойцов бригады Гвардии наступления "Стальной кордон".

Они с помощью сбросов с дрона поразили 2 вражеских блиндажа, радиотехническое имущество и личный состав врага.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали еще почти 800 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ в Украине с начала широкомасштабного вторжения в личном составе достигли около 355 750 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 14 танков и 10 артсистем.

Также сообщалось, что с начала 2023 года сотрудники СБУ уничтожили более 500 российских танков, которые обстреливали и пытались прорвать позиции Сил обороны.

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