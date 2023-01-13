UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники під Бахмутом знищили кілька груп "вагнерівців"

Фото: прикордонники під Бахмутом знищили кілька груп "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники під Бахмутом (Донецька область) знищили кілька штурмових груп "вагнерівців", які намагалися захопити опорні пункти Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на підступах до міста-фортеці Бахмут завдають нищівних втрат окупантам.

зосередженим вогнем зі стрілецької та групової зброї. Усі атаки противника були відбиті. Окупанти втратили 9 людей убитими та близько 16 пораненими.

Нагадаємо, раніше українські снайпери показали, як допомагають ЗСУ ліквідувати окупантів біля Бахмута на Донеччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутГосударственная пограничная службаВійна в УкраїніВагнерівці