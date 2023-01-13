Прикордонники під Бахмутом знищили кілька груп "вагнерівців"

Українські прикордонники під Бахмутом (Донецька область) знищили кілька штурмових груп "вагнерівців", які намагалися захопити опорні пункти Сил оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України на підступах до міста-фортеці Бахмут завдають нищівних втрат окупантам.
зосередженим вогнем зі стрілецької та групової зброї. Усі атаки противника були відбиті. Окупанти втратили 9 людей убитими та близько 16 пораненими.
Нагадаємо, раніше українські снайпери показали, як допомагають ЗСУ ліквідувати окупантів біля Бахмута на Донеччині.
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