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Пограничники под Бахмутом уничтожили несколько групп "вагнеровцев"

Фото: пограничники под Бахмутом уничтожили несколько групп "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили несколько штурмовых групп "вагнеровцев", пытавшихся захватить опорные пункты Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины на подступах к городу-крепости Бахмут наносят сокрушительные потери оккупантам.

сосредоточенным огнем из стрелкового и группового оружия. Все атаки противника были отбиты. Оккупанты потеряли 9 человек убитыми и около 16 ранеными.

Напомним, ранее украинские снайперы показали, как помогают ВСУ ликвидировать оккупантов возле Бахмута Донецкой области.

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БахмутГосударственная пограничная службаВойна в УкраинеВагнеровцы