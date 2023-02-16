UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники під Бахмутом захопили опорний пункт росіян та взяли в полон "вагнерівця"

Фото: прикордонники під Бахмутом захопили опорний пункт росіян та взяли в полон "вагнерівця" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники під час боїв під Бахмутом (Донецька область) захопили опорний пункт росіян і взяли в полон найманця з ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпрогранслужбу.

"Вчора бойова розвідувальна варта прикордонників здійснила наліт на позиції окупантів під Бахмутом. Наші захисники боєм захопили один із ворожих опорних пунктів, увійшли до ворожого тилу і атакували окупантів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок успішної атаки зі стрілецької зброї було ліквідовано до п'яти загарбників, ще одного взяли в полон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спецназівці Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по окупантам на Бахмутському напрямку.

Як відомо,Бахмут залишається головним напрямом атак росіян, де вони зосереджують свої зусилля і не шкодують особовий склад, намагаючись прорватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутПВК ВагнераГосударственная пограничная службаВійна в Україні