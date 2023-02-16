Прикордонники під Бахмутом захопили опорний пункт росіян та взяли в полон "вагнерівця"

Українські прикордонники під час боїв під Бахмутом (Донецька область) захопили опорний пункт росіян і взяли в полон найманця з ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпрогранслужбу.
"Вчора бойова розвідувальна варта прикордонників здійснила наліт на позиції окупантів під Бахмутом. Наші захисники боєм захопили один із ворожих опорних пунктів, увійшли до ворожого тилу і атакували окупантів", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок успішної атаки зі стрілецької зброї було ліквідовано до п'яти загарбників, ще одного взяли в полон.
Нагадаємо, раніше ми писали, що спецназівці Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по окупантам на Бахмутському напрямку.
Як відомо,Бахмут залишається головним напрямом атак росіян, де вони зосереджують свої зусилля і не шкодують особовий склад, намагаючись прорватися.
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