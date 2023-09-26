Прикордонники під Бахмутом показали, як тримають оборону

Сили оборони під Бахмутом просуваються вперед. Прикордонники беруть участь у контрнаступі на цій ділянці фронту, зокрема, обороняють позиції, які нещодавно були під ворогом.

Як зазначають прикордонники, коли ворог відступає з позицій, українські військові зміцнюють фортифікаційні споруди і тримають зайняті рубежі. Це складно, особливо під щільним вогнем ворога.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські військові утримували Бахмут майже рік після початку боїв за місто, але були змушені відступити. Проте зараз українські війська повертають позиції та нищать росіян на шляху до Бахмута.

Майже два тижні тому ЗСУ звільнили населені пункти Кліщіївка та Андріївка на південь від Бахмуту. Ворог намагається безуспішно повернути втрачену територію. До того ж ЗСУ встановили вогневий контроль на трасі Бахмут-Горлівка, що дозволить ефективніше знищувати окупантів.

Наразі ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському напрямку.