RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники под Бахмутом показали, как держат оборону

Фото: пограничники показали, как держат оборону под Бахмутом (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Пограничники под Бахмутом при постоянных ударах российской артиллерии и дронов держат оборону на позициях, которые еще недавно занимали подразделения вражеской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Силы обороны под Бахмутом продвигаются вперед. Пограничники участвуют в контрнаступлении на этом участке фронта, в частности, обороняют позиции, недавно находившиеся под врагом.

Как отмечают пограничники, когда враг отступает с позиций, украинские военные укрепляют фортификационные сооружения и держат занятые рубежи. Это сложно, особенно под плотным огнем врага.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские военные удерживали Бахмут почти год после начала боев за город, но вынуждены были отступить. Однако сейчас украинские войска возвращают позиции и уничтожают россиян по пути в Бахмут.

Почти две недели назад ВСУ освободили населенные пункты Клещиевка и Андреевка к югу от Бахмута. Враг пытается безуспешно вернуть утраченную территорию. К тому же ВСУ установили огневой контроль на трассе Бахмут-Горловка, что позволит более эффективно уничтожать оккупантов.

В настоящее время ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна в Украине