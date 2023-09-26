Пограничники под Бахмутом показали, как держат оборону

Силы обороны под Бахмутом продвигаются вперед. Пограничники участвуют в контрнаступлении на этом участке фронта, в частности, обороняют позиции, недавно находившиеся под врагом.

Как отмечают пограничники, когда враг отступает с позиций, украинские военные укрепляют фортификационные сооружения и держат занятые рубежи. Это сложно, особенно под плотным огнем врага.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские военные удерживали Бахмут почти год после начала боев за город, но вынуждены были отступить. Однако сейчас украинские войска возвращают позиции и уничтожают россиян по пути в Бахмут.

Почти две недели назад ВСУ освободили населенные пункты Клещиевка и Андреевка к югу от Бахмута. Враг пытается безуспешно вернуть утраченную территорию. К тому же ВСУ установили огневой контроль на трассе Бахмут-Горловка, что позволит более эффективно уничтожать оккупантов.

В настоящее время ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском направлении.