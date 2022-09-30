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Прикордонники отримали сучасні патрульні катери від ЄС (фото)

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Україна, П'ятниця 30 вересня 2022 19:01
Прикордонники отримали сучасні патрульні катери від ЄС (фото) Фото: Прикордонники отримали сучасні патрульні катери від ЄС (dpsu.gov.ua/)
Автор: Дмитро Браславський

Україна отримала від Європейського союзу додаткові патрульні катери для охорони державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДПСУ.

"В рамках проєкту "Разом з ЄС до безпеки кордонів" прикордонники Могилів-Подільського загону отримали нові патрульні катери", - йдеться у повідомленні.

Даний проект фінансується Європейським Союзом, а виконавцем виступає IOM Ukraine.

Патрульні катери UMS-425 CC будуть використовуватись для охорони державного кордону, контролю за прикордонним режимом, охорони об’єктів тваринного світу та спільного патрулювання з колегами з Молдови.

"Отримані човни спроєктовані для складних умов експлуатації на відкритій воді. Кожен плавзасіб вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами, а також ехолотом, що використовується для визначення глибини води під судном", - пояснили прикордонники.

За допомогою таких катерів, правоохоронцям стане краще запобігати незаконній діяльності на кордоні та боротися з контрабандою.

Нагадаємо, що раніше Україна отримувала від ЄС чотири патрульних катери для охорони кордонів.

Також повідомлялося, що США нададуть Україні 18 бойових катерів у пакеті допомоги на 450 млн доларів.

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