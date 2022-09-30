ua ru
Пт, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пограничники получили современные патрульные катера от ЕС (фото)

Новина українською →
Украина, Пятница 30 сентября 2022 19:01
Пограничники получили современные патрульные катера от ЕС (фото) Фото: Пограничники получили современные патрульные катера от ЕС (dpsu.gov.ua/)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получила от Европейского союза дополнительные патрульные катера для охраны государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГПСУ.

"В рамках проекта "Вместе с ЕС к безопасности границ" пограничники Могилев-Подольского отряда получили новые патрульные катера", - говорится в сообщении.

Этот проект финансируется Европейским Союзом, а исполнителем выступает IOM Ukraine.

Патрульные катера UMS-425 CC будут использоваться для охраны государственной границы, контроля пограничного режима, охраны объектов животного мира и совместного патрулирования с коллегами из Молдовы.

"Полученные лодки спроектированы для сложных условий эксплуатации на открытой воде. Каждое плавсредство вмещает команду из четырех человек, оснащенное спасательными жилетами, а также эхолотом, используемым для определения глубины воды под судном", - пояснили пограничники.

С помощью таких катеров, правоохранителям станет лучше предотвращать незаконную деятельность на границе и бороться с контрабандой.

Напомним, что ранее Украина получала от ЕС четыре патрульных катера для охраны границ.

Также сообщалось, что США предоставит Украине 18 боевых катеров в пакете помощи на 450 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Евросоюз пограничная служба
NEWS
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: что известно
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины