Прикордонники нейтралізували ворожий дрон, який займався розвідкою позицій

Українські захисники нейтралізували ворожий дрон, який займався розвідкою позицій у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Російський дрон розвідував та корегував вогонь артилерії по позиціях наших військових", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що антидронова рушниця прикордонників порушила канал управління ворожого безпілотника.

"БпЛА впав у недоступній місцевості", - додали у ДПСУ.

Раніше повідомлялось, що в армії РФ схоже почали закінчуватися "Орлани". Українським військовим вдалося збити ворожий безпілотник, який був зроблений із фанери.

До цього російські окупаційні війська спрямували ударний безпілотний літальний апарат в напрямку Одеської області, його збили українські сили ППО.