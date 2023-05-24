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Пограничники нейтрализовали вражеский дрон, который занимался разведкой позиций

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Луганская область, Среда 24 мая 2023 18:51
Пограничники нейтрализовали вражеский дрон, который занимался разведкой позиций Фото: Военный (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники нейтрализовали вражеский дрон, который занимался разведкой позиций в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Российский дрон разведывал и корректировал огонь артиллерии по позициям наших военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что антидроновое ружье пограничников нарушило канал управления вражеского беспилотника.

"БпЛА упал в недоступной местности", - добавили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что в армии РФ, похоже, начали заканчиваться "Орланы". Украинским военным удалось сбить вражеский беспилотник, сделанный из фанеры.

До этого российские оккупационные войска направили ударный беспилотный летательный аппарат в направлении Одесской области, его сбили украинские силы ПВО.

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Российская Федерация Луганск прикордонники Война в Украине пограничная служба
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