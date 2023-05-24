Пограничники нейтрализовали вражеский дрон, который занимался разведкой позиций

Украинские защитники нейтрализовали вражеский дрон, который занимался разведкой позиций в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Российский дрон разведывал и корректировал огонь артиллерии по позициям наших военных", - говорится в сообщении. Отмечается, что антидроновое ружье пограничников нарушило канал управления вражеского беспилотника. "БпЛА упал в недоступной местности", - добавили в ГПСУ. Ранее сообщалось, что в армии РФ, похоже, начали заканчиваться "Орланы". Украинским военным удалось сбить вражеский беспилотник, сделанный из фанеры. До этого российские оккупационные войска направили ударный беспилотный летательный аппарат в направлении Одесской области, его сбили украинские силы ПВО.