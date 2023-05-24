Пограничники нейтрализовали вражеский дрон, который занимался разведкой позиций
Украинские защитники нейтрализовали вражеский дрон, который занимался разведкой позиций в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Российский дрон разведывал и корректировал огонь артиллерии по позициям наших военных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что антидроновое ружье пограничников нарушило канал управления вражеского беспилотника.
"БпЛА упал в недоступной местности", - добавили в ГПСУ.
Ранее сообщалось, что в армии РФ, похоже, начали заканчиваться "Орланы". Украинским военным удалось сбить вражеский беспилотник, сделанный из фанеры.
До этого российские оккупационные войска направили ударный беспилотный летательный аппарат в направлении Одесской области, его сбили украинские силы ПВО.
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