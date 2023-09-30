Прикордонники "накрили" взводний опорний пункт окупантів (відео)

Контрнаступ Збройних сил України продовжується. Днями українські прикордонники ліквідували групу російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
За даними прикордонної служби, статистику втрат окупантів поповнено.
"Артилерія "Сталевого кордону" кількома влучними пострілами "накрила" взводний опорний пункт росіян", - розповіли в ДПСУ.
Нещодавно українські артилеристи за допомогою аеророзвідників вдарили по групі піхоти російських окупантів на Бахмутському напрямку.
Протягом минулої доби, 13 вересня, Збройні сили України знищили ще близько 300 російських окупантів й 24 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.
Також у мережі з'явилися супутникові знімки з геолокацією російського комплексу ППО "Тріумф" в Євпаторії, який сьогодні могли знищити українські військові.
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