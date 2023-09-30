Прикордонники "накрили" взводний опорний пункт окупантів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними прикордонної служби, статистику втрат окупантів поповнено.

"Артилерія "Сталевого кордону" кількома влучними пострілами "накрила" взводний опорний пункт росіян", - розповіли в ДПСУ.

ЗСУ знищують ворожу техніку та особовий склад росіян

Нещодавно українські артилеристи за допомогою аеророзвідників вдарили по групі піхоти російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Протягом минулої доби, 13 вересня, Збройні сили України знищили ще близько 300 російських окупантів й 24 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Також у мережі з'явилися супутникові знімки з геолокацією російського комплексу ППО "Тріумф" в Євпаторії, який сьогодні могли знищити українські військові.

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