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Прикордонники "накрили" взводний опорний пункт окупантів (відео)

Україна, Субота 30 вересня 2023 16:23
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Прикордонники "накрили" взводний опорний пункт окупантів (відео) Фото: ДПСУ ліквідувала групу окупантів (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Контрнаступ Збройних сил України продовжується. Днями українські прикордонники ліквідували групу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними прикордонної служби, статистику втрат окупантів поповнено.

"Артилерія "Сталевого кордону" кількома влучними пострілами "накрила" взводний опорний пункт росіян", - розповіли в ДПСУ.

ЗСУ знищують ворожу техніку та особовий склад росіян

Нещодавно українські артилеристи за допомогою аеророзвідників вдарили по групі піхоти російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Протягом минулої доби, 13 вересня, Збройні сили України знищили ще близько 300 російських окупантів й 24 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Також у мережі з'явилися супутникові знімки з геолокацією російського комплексу ППО "Тріумф" в Євпаторії, який сьогодні могли знищити українські військові.

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