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Пограничники "накрыли" взводный опорный пункт оккупантов (видео)

Украина, Суббота 30 сентября 2023 16:23
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Пограничники "накрыли" взводный опорный пункт оккупантов (видео) Фото: ГНСУ ликвидировала группу оккупантов (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается. На днях украинские пограничники ликвидировали группу российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным пограничной службы, статистика потерь оккупантов пополнена.

"Артиллерия "Стальной границы" несколькими точными выстрелами "накрыла" взводный опорный пункт россиян", - рассказали в ГНСУ.

ВСУ уничтожают вражескую технику и личный состав россиян

Недавно украинские артиллеристы с помощью аэроразведчиков ударили по группе пехоты российских оккупантов на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки, 13 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 300 российских оккупантов и 24 единицы вражеской техники на Таврическом направлении.

Также в сети появились спутниковые снимки с геолокацией российского комплекса ПВО "Триумф" в Евпатории, который сегодня могли уничтожить украинские военные.

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