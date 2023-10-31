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Прикордонники з мінометів ударили по піхоті окупантів біля Бахмута (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили російських військових на Бахмутському напрямку і знищили їх із мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники-мінометники "насипають" окупантам на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опорний пункт противника зазнав удару від мінометного розрахунку прикордонників.

Активність ворожої піхоти на позиціях відстежила аеророзвідка ЗСУ, а "заспокоїв" ворожі сили раптовий вогневий наліт від прикордонників-мінометників.

"Пара артилерійських мін й загарбники у зруйнованих фортифікаційних спорудах підраховують втрати живої сили", - додали у ДПСУ.

Бої в районі Бахмута

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Українські бійці продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Вони також мають успіхи східніше Кліщіївки та східніше Андріївки.

Військові експерти зазначають, що ситуація на цій ділянці фронту досить динамічна. Окупанти не полишають спроб перейти в наступ на північному фланзі, однак наразі рано говорити про те, що росіяни перехопили ініціативу під Бахмутом.

Нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські військові суттєво посилили своє угруповання та перейшли до активних дій у районі Бахмута.

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