Пограничники из минометов ударили по пехоте оккупантов возле Бахмута (видео)

"Пограничники-минометчики "насыпают" оккупантам на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опорный пункт противника получил удар от минометного расчета пограничников.

Активность вражеской пехоты на позициях отследила аэроразведка ВСУ, а "успокоил" вражеские силы внезапный огневой налет от пограничников-минометчиков.

"Пара артиллерийских мин и захватчики в разрушенных фортификационных сооружениях подсчитывают потери живой силы", - добавили в ГПСУ.

Бои в районе Бахмута

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Украинские бойцы продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута. Они также имеют успехи восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки.

Военные эксперты отмечают, что ситуация на этом участке фронта достаточно динамична. Оккупанты не оставляют попыток перейти в наступление на северном фланге, однако пока рано говорить о том, что россияне перехватили инициативу под Бахмутом.

Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные существенно усилили свою группировку и перешли к активным действиям в районе Бахмута.