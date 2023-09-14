Прикордонники з мінометів і дронів атакували позиції росіян під Бахмутом (відео)

"Від рясних "гранатних злив" потерпають окупанти на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники нанесли по опорному пункту противника "комбінований" удар, поєднавши роботу БпЛА-"бомберів" та мінометів.

"Тож після скидання гранат з повітря "хробаки" у паніці кинулися до своєї "нори", де їх і добили обстрілом з міномета. Дрон підтвердив якісне влучання в бліндаж з трьома російськими найманцями", - додали у ДПСУ.

Зазначається, що після "прильоту" загарбники по радіо ще довго благали по медичну допомогу, але так її і не дочекались.

Бої у районі Бахмута

Нагадаємо, Бахмут довгі місяці залишався епіцентром бойових дій на сході України. З кінця травня українські захисники активізували наступальні дії на флангах Бахмута.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський раніше пояснював, що ЗСУ можуть взяти Бахмут в оперативне оточення. Це унеможливить перебування окупантів у місті.

Останніми днями українське командування заявило про просування південніше Бахмута. Військові експерти вважають, що незабаром ЗСУ звільнять Кліщіївку.