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Пограничники из минометов и дронов атаковали позиции россиян под Бахмутом (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на Бахмутском направлении и атаковали их с помощью дронов, а также минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"От обильных "гранатных ливней" страдают оккупанты на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Пограничники нанесли по опорному пункту противника "комбинированный" удар, совместив работу БпЛА-"бомбардировщиков" и минометов.

"Поэтому после сброса гранат с воздуха "черви" в панике бросились к своей "норе", где их и добили обстрелом из миномета. Дрон подтвердил качественное попадание в блиндаж с тремя российскими наемниками", - добавили в ГПСУ.

Отмечается, что после "прилета" захватчики по радио еще долго умоляли о медицинской помощи, но так ее и не дождались.

Бои в районе Бахмута

Напомним, Бахмут долгие месяцы оставался эпицентром боевых действий на востоке Украины. С конца мая украинские защитники активизировали наступательные действия на флангах Бахмута.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский ранее объяснял, что ВСУ могут взять Бахмут в оперативное окружение. Это сделает невозможным пребывание оккупантов в городе.

В последние дни украинское командование заявило о продвижении к югу от Бахмута. Военные эксперты считают, что вскоре ВСУ освободят Клещиевку.

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Российская ФедерацияДонецкая областьБахмутВойна в Украинепограничная служба