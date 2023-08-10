Прикордонники з мінометів атакували позиції росіян під Бахмутом (відео)
Сили оборони України виявили позиції росіян під Бахмутом і атакували їх із мінометів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Прикордонники-мінометники "розносять" укріплені позиції окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це трапилось під Бахмутом. На відео можна побачити влучні удари по військовим РФ.
Ситуація в районі Бахмута
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українські бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку саме на південному фланзі.
"Тому що на північному тривають запеклі бої і ворог там намагається штурмувати й повернути втрачені позиції. Тому наші наступальні дії були вкрай ускладнені діями ворога. Ситуація там складна, але контрольована", - сказала вона.
Російські окупанти стягнули додаткові ресурси на південний і північний фланги Бахмута і вести наступ українським силам оборони дуже важко. Але ЗСУ все одно просуваються.
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