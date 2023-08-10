Пограничники из минометов атаковали позиции россиян под Бахмутом (видео)

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян под Бахмутом и атаковали их из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Пограничники-минометчики "разносят" укрепленные позиции оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло под Бахмутом. На видео можно увидеть точные удары по военным РФ.

Ситуация в районе Бахмута

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинские бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении именно на южном фланге.

"Потому что на северном продолжаются упорные бои и враг там пытается штурмовать и вернуть утраченные позиции. Поэтому наши наступательные действия были крайне усложнены действиями врага. Ситуация там сложная, но контролируемая", - сказала она.

Российские оккупанты взыскали дополнительные ресурсы на южный и северный фланги Бахмута и вести наступление украинским силам обороны очень тяжело. Но ВСУ все равно продвигаются.