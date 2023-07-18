Прикордонники з мінометів атакували окупантів під Бахмутом: трьох вдалося знищити (відео)

"Від "спеки" на Бахмутському напрямку потерпають оборонні позиції окупантів та жива загарбницька сила", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що троє "згоріли", пʼятеро - "припеклися".

"На "кліматичні зміни" впливають аеророзвідники ДПСУ та мінометний вогонь", - додали у прикордонній службі.

Бої за Бахмут

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що українські військові продовжують контрнаступальні дії в Бахмуті та на Бахмутському напрямку. Російські війська стягують в цей район резерви, щоб завадити просуванню сил оборони.

До цього заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що за тиждень ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км на Бахмутському напрямку.