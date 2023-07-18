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Пограничники из минометов атаковали оккупантов под Бахмутом: троих удалось уничтожить (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским защитникам на Бахмутском направлении удалось уничтожить трех оккупантов. Их позицию "накрыли" из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"От "жары" на Бахмутском направлении страдают оборонительные позиции оккупантов и живая захватническая сила", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трое "сгорели", пятеро - "припеклись".

"На "климатические изменения" влияют аэроразведчики ГПСУ и минометный огонь", - добавили в пограничной службе.

Бои за Бахмут

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Российские войска взимают в этот район резервы, чтобы помешать продвижению сил обороны.

До этого заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что за неделю ВСУ удалось освободить 7 кв. км на Бахмутском направлении.

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Российская ФедерацияДонецкая областьБахмутДПСУВойна в Украинепограничная служба