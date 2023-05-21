UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники мінометами ліквідували осередки окупантів в Бахмуті

Фото: бої під Бахмутом тривають (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники в Бахмуті змогли перешкодити атаці окупантів та ліквідували понад десять російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Побачити Бахмут і померти: прикордонники продовжують "акцію мінусування" окупантів", - йдеться в заяві.

За даними Держприкордонслужби, мінометники та аеророзвідники ліквідували осередки ворога в Бахмуті.

Відслідкувавши місце накопичення окупантів, українські захисники відпрацювали мінометами. За допомогою вогневого ураження вдалося прибрати цілу штурмову групу: 7 вбитих і 4 поранених.

"Так атакувальний план (окупантів, - ред.) зірвався", - додали ДПСУ.

Ситуація в Бахмуті

Учора Евген Пригожин, глава приватної військової компанії "Вагнер", стверджував, що його "армія" повністю контролює місто Бахмут. Однак українські посадовці та президент спростували ці заяви, наголошуючи, що військові Збройних Сил України все ще присутні у місті, і бойові дії тривають.

Водночас сьогодні, 21 травня, з'явилась нова інформація від заступника міністра оборони Ганни Маляр, яка заявила, що українські військові взяли місто Бахмут під напівоточення і продовжують утримувати контроль над частиною території.

РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо ситуації довкола Бахмуту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна Росії проти України