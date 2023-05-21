Пограничники минометами ликвидировали ячейки окупантов в Бахмуте

"Увидеть Бахмут и умереть: пограничники продолжают "акцию минусирования" оккупантов", - говорится в заявлении.

По данным Госпогранслужбы, минометчики и аэроразведчики ликвидировали ячейки врага в Бахмуте.

Отследив место накопления оккупантов, украинские защитники отработали минометами. С помощью огневого поражения удалось убрать целую штурмовую группу: 7 убитых и 4 раненых.

"Так атакующий план (оккупантов, - ред.) сорвался", - добавили ГПСУ.

Ситуация в Бахмуте

Вчера Евгений Пригожин, глава частной военной компании "Вагнер", утверждал, что его "армия" полностью контролирует город Бахмут. Однако украинские чиновники и президент опровергли эти заявления, отмечая, что военные Вооруженных Сил Украины все еще присутствуют в городе, и боевые действия продолжаются.

В то же время сегодня, 21 мая, появилась новая информация от заместителя министра обороны Анны Маляр, заявившей, что украинские военные взяли город Бахмут под полуокружение и продолжают удерживать контроль над частью территории.

РБК-Украина раскрывала все подробности относительно ситуации вокруг Бахмута.

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