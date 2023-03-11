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Прикордонники в Луганській області захопили російський дрон-розвідник (фото)

Фото: прикордонники в Луганській області захопили російський дрон-розвідник (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські прикордонники перехопили черговий російський дрон-розвідник. Ворожу ціль приземлили в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Здобич" спіймана. Прикордонники захопили ворожий дрон-розвідник. Політ дрона помітили в Луганській області. За допомогою радіотехнічних засобів бійці порушили звʼязок з пультом керування БПЛА та приземлили "пташку", - йдеться в повідомленні.

Наразі українські бійці вивчають зміст памʼяті накопичувача.

Фото: прикордонники в Луганській області захопили російський дрон-розвідник (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, нещодавно українські військові "приземлили" російський "Орлан-10" біля Бахмуту.

Додамо, також ми писали про те, що українські Сили оборони збили дрон-камікадзе Shahed-136 в Сумській області.

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Луганськприкордонникидрони