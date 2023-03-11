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Пограничники в Луганской области захватили российский дрон-разведчик (фото)

Фото: пограничники в Луганской области захватили российский дрон-разведчик (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские пограничники перехватили очередной российский дрон-разведчик. Вражескую цель приземлили в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Добыча" поймана. Пограничники захватили вражеский дрон-разведчик. Полет дрона был замечен в Луганской области. С помощью радиотехнических средств бойцы нарушили связь с пультом управления БПЛА и приземлили "птичку", - говорится в сообщении.

Пока украинские бойцы изучают содержание памяти накопителя.

Фото: пограничники в Луганской области захватили российский дрон-разведчик (t.me/DPSUkr)

Напомним, недавно украинские военные "приземлили" российский "Орлан-10" возле Бахмута.

Добавим, также мы писали о том, что украинские Силы обороны сбили дрон-камикадзе Shahed-136 в Сумской области.

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