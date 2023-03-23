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Прикордонники у Луганській області ліквідували ворожу групу піхоти (відео)

Фото: прикордонники у Луганській області ліквідували ворожу групу піхоти (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники у Луганській області виявили та ліквідували ворожу групу піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"Аеророзвідка прикордонників у Луганській області виявила ворожу групу піхоти. Координати передали артилеристам ЗСУ, які накрили ворогів вогнем. Є поранені й вбиті, а ті, кому пощастило більше - дали ногам волю", - йдеться в повідомлення

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники відбили атаки окупантів та ліквідували ворожу групу на Донецькому та Луганському напрямках.

Також раніше ми писали, що прикордонники відбили штурмові атаки російських окупантів в Бахмуті та Луганській області, а також нанесли загарбникам втрат.

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