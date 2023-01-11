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Прикордонники з кулеметів знищили групу "вагнерівців" у Соледарі (відео)

Фото: Прикордонники з кулеметів знищили групу "вагнерівців" у Соледарі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знищили групу "вагнерівців" у Соледарі (Донецька область) з великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"На початку січня прикордонники спільно з підрозділами однієї з механізованих бригад ЗСУ стримували ворожий наступ на Соледар. Наша аеророзвідка виявила групу піхоти противника. Інформацію бійці ДПСУ повідомили на командний пункт Сил оборони та в режимі реального часу відстежували ворожі дії", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що наблизившись до позицій наших оборонців, "вагнерівці" потрапили під благодатний перехресний вогонь. Великокаліберні кулемети завдали ворогу втрат.

"Розгром окупантів на цьому напрямку довершив влучний артилерійський удар, який також скоригувала прикордонна "пташечка", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Соледарі продовжуються запеклі бої, однак ЗСУ й надалі контролюють ситуацію.

Ще зранку росіяни заявили про нібито "взяття" міста, однак Череватий спростував черговий фейк нікчем.

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