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Пограничники из пулеметов уничтожили группу "вагнеровцев" в Соледаре (видео)

Фото: Пограничники из пулеметов уничтожили группу "вагнеровцев" в Соледаре (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили группу "вагнеровцев" в Соледаре (Донецкая область) из крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"В начале января пограничники совместно с подразделениями одной из механизированных бригад ВСУ сдерживали враждебное наступление на Соледар. Наша аэроразведка обнаружила группу пехоты противника. Информацию бойцы ГПСУ сообщили на командный пункт Сил обороны и в режиме реального времени отслеживали вражеские действия", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что приблизившись к позициям наших защитников, "вагнеровцы" попали под благодатный перекрестный огонь. Крупнокалиберные пулеметы нанесли врагу потери.

"Разгром оккупантов на этом направлении завершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала пограничная "птичка", - добавили в ГПСУ.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Соледаре продолжаются ожесточенные бои, однако ВСУ и дальше контролируют ситуацию.

Еще утром россияне заявили о якобы "взятии" города, однако Череватый опроверг очередной фейк ничтожеств.

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