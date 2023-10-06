ua en ru
Пт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники в Харківській області знищили два ворожі комплекси "Муром-П" (відео)

Харківська область, П'ятниця 06 жовтня 2023 23:03
UA EN RU
Прикордонники в Харківській області знищили два ворожі комплекси "Муром-П" (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України за допомогою дронів знищили два ворожі комплекси "Муром-П" у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну прикордонну службу України.

"Точне влучання - купа російського брухту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці "Сталевого кордону" разом з підрозділом 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади знищили у Харківській області наступну техніку:

  • ворожий УАЗ "Буханка";
  • 2 комплекси відео-тепловізійного спостереження "Муром-П".

Сили оборони України знищують ворога

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати загарбникам відчутних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, минулої доби наші воїни знищили високовартісну російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель".

Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 620 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили 20 ворожих танків, понад 20 артсистем та 29 безпілотників противника.

Українські військові за день знищили одразу шість російських танків на Бахмутському напрямку. Два з них - "хвалені" Т-90 "Прорив".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні харков пограничная служба
NEWS
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України