Прикордонники в Харківській області знищили два ворожі комплекси "Муром-П" (відео)

Сили оборони України за допомогою дронів знищили два ворожі комплекси "Муром-П" у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну прикордонну службу України.

"Точне влучання - купа російського брухту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці "Сталевого кордону" разом з підрозділом 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади знищили у Харківській області наступну техніку:

ворожий УАЗ "Буханка";

2 комплекси відео-тепловізійного спостереження "Муром-П".

Сили оборони України знищують ворога

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати загарбникам відчутних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, минулої доби наші воїни знищили високовартісну російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель".

Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 620 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили 20 ворожих танків, понад 20 артсистем та 29 безпілотників противника.

Українські військові за день знищили одразу шість російських танків на Бахмутському напрямку. Два з них - "хвалені" Т-90 "Прорив".