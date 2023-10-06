ЗСУ на Таврійському напрямку знищили високовартісну російську станцію РЕБ "Житель"

Українські військові на Таврійському напрямку продовжують завдавати загарбникам відчутних втрат у живій силі та техніці. Зокрема, минулої доби наші воїни знищили високовартісну російську станцію РЕБ Р-330Ж "Житель".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського.

За його словами, протягом минулої доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 915 артилерійських обстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1270 вогневих завдань.



За останню добу втрати ворога склали 323 особи, зокрема, в полон здалися 2 окупантів.



Окрім того, українські бійці знищили 44 одиниці військової техніки росіян, зокрема:

4 танки;

12 ББМ;

6 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

9 БПЛА;

10 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Також було знищено 2 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 620 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили 20 ворожих танків, понад 20 артсистем та 29 безпілотників противника.

Зокрема вчора командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що українські бійці за один день знищили шість танків росіян на Бахмутському напрямку. Він також опублікував кадри роботи ЗСУ.

Варто зазначити, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на фронті.