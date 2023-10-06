Пограничники в Харьковской области уничтожили два вражеских комплекса "Муром-П" (видео)
Силы обороны Украины с помощью дронов уничтожили два вражеских комплекса "Муром-П" в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Точное попадание - куча российского лома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы "Стального кордона" вместе с подразделением 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожили в Харьковской области следующую технику:
- вражеский УАЗ "Буханка";
- 2 комплекса видео-тепловизионного наблюдения "Муром-П".
Силы обороны Украины уничтожают врага
Украинские военные на Таврическом направлении продолжают наносить захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике. В частности, за прошедшие сутки наши воины уничтожили дорогостоящую российскую станцию РЭБ Р-330Ж "Житель".
Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 620 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили 20 вражеских танков, более 20 артсистем и 29 беспилотников противника.
Украинские военные за день уничтожили сразу шесть российских танков на Бахмутском направлении. Два из них - "хваленые" Т-90 "Прорыв".
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