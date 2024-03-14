UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники в Харківській області відбили атаку шести дронів-камікадзе (фото)

Архівне фото: Прикордонники в Харківській області відбили атаку шести дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України в Харківській області знищили шість ворожих дронів-камікадзе. Один із них, навіть, вдалося "посадити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що шість ворожих дронів-камікадзе "приземлили" прикордонники на Харківському напрямку. 

За словами бійців, один із них "сів" майже неушкодженим.

Фото: Знищені дрони (t.me/DPSUkr)

Прикордонники додали, що інші здетонували в повітрі.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог атакує на трьох напрямках у Донецькій області.

Також стало відомо, що втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 14 березня, становили 970 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 427 840 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХарківВійна в Україні