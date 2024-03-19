Прикордонники в Харківській області за допомогою FPV-дрона знищили двох окупантів (відео)

Сили оборони України в Харківській області виявили та знищили за допомогою дрона двох російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"FPV-дрон "спіймав" 2 окупантів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загарбників виявили прикордонники бригади "Гвардії наступу Сталевий рубіж" у Харківській області.
У ДПСУ додали, що навіть наявність у окупантів антидронової рушниці не врятувало їх від знищення дроном-камікадзе.
Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що на полі бою відбулося 67 бойових зіткнень, українські воїни відбили атаки росіян біля Білогорівки в Луганській області та уразили два склади боєприпасів противника.
А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 432 390 військових.
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