Прикордонники в Харківській області за допомогою FPV-дрона знищили двох окупантів (відео)

"FPV-дрон "спіймав" 2 окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загарбників виявили прикордонники бригади "Гвардії наступу Сталевий рубіж" у Харківській області.

У ДПСУ додали, що навіть наявність у окупантів антидронової рушниці не врятувало їх від знищення дроном-камікадзе.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що на полі бою відбулося 67 бойових зіткнень, українські воїни відбили атаки росіян біля Білогорівки в Луганській області та уразили два склади боєприпасів противника.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 432 390 військових.