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Прикордонники в Харківській області за допомогою FPV-дрона знищили двох окупантів (відео)

Архівне фото: Прикордонники в Харківській області за допомогою FPV-дрона знищили двох окупантів (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України в Харківській області виявили та знищили за допомогою дрона двох російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"FPV-дрон "спіймав" 2 окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загарбників виявили прикордонники бригади "Гвардії наступу Сталевий рубіж" у Харківській області.

У ДПСУ додали, що навіть наявність у окупантів антидронової рушниці не врятувало їх від знищення дроном-камікадзе.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомив, що на полі бою відбулося 67 бойових зіткнень, українські воїни відбили атаки росіян біля Білогорівки в Луганській області та уразили два склади боєприпасів противника.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 432 390 військових.

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