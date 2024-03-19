Ситуація на фронті сьогодні 19 березня

На полі бою відбулося 67 бойових зіткнень, українські воїни відбили атаки росіян біля Білогорівки в Луганській області та уразили два склади боєприпасів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Лукашівка, Білопілля Сумської області, Козача Лопань та Ізбицьке Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Прогрес, Грем’яч Чернігівської області; Манухівка, Миропілля, Пономаренки Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Веселе Донецької області та Серебрянського лісництва.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам'янське, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Тоненьке Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Побєда та Новомихайлівка.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Берестки, Антонівка, Катеринівка та Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка та Гуляйпільське Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку на позиції наших військ на лівому березі Дніпра. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2-х складах боєприпасів та одному засобу РЕБ ворога.