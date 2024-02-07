Прикордонники "Гвардії наступу" показали відео знищення позиції РФ у Харківській області

Прикордонники бригади "Гвардії наступу" знищили трьох росіян під час роботи по позициях ворога у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Бійці за допомогою безпілотників змогли скинути вибухівку по позиціях окупантів.

"Ударні дрони прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" уразили ворожі позиції на Харківщині", - сказано у повідомленні.



В результаті дій прикордонників було ліквідовано три росіянина, та ще один - поранений.

Ситуація на фронтах

Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу ЗСУ у зведенні 6 лютого, Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Новобахмутівки (Донецька область) та вразили три артилерійські засоби противника.

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