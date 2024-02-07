Пограничники "Гвардии наступления" показали видео уничтожение позиции РФ в Харьковской области

Пограничники бригады "Гвардии наступления" уничтожили троих россиян во время работы по позициям врага в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

Бойцы с помощью беспилотников смогли сбросить взрывчатку по позициям оккупантов.

"Ударные дроны пограничников бригады Гвардии наступления "Стальной границы" поразили враждебные позиции на Харьковщине", - говорится в сообщении.



В результате действий пограничников были ликвидированы три россиянина, и еще один - ранен.

Ситуация на фронтах

Ранее сообщалось, что по данным Генштаба ВСУ за 6 февраля, Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Новобахмутовки (Донецкая область) и поразили три артиллерийских средства противника.

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